В ходе рейда выявили у станции восемь самовольно размещенных палаток.

В пятницу, 22 февраля, около метро "Проспект Ветеранов" снесли торговые палатки. Об этом сообщили в ККИ.

Так, депутат Денис Четырбок и председатель ККИ Андрей Коротков посетили торговые лотки. В ходе рейда выявили у станции восемь самовольно размещенных палаток.

В отношении владельцев торговых точек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренного п. 1 ст. 16 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". В целях пресечения правонарушения торговые палатки изъяты отметили в ведомстве

Отметим, что такое мероприятие в рамках реализации полномочий Комитета по контролю за использованием и сохранностью государственного, а также с целью проведения анализа. П

В результатерейда было выявлено 8 незаконных палаток.

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Фото: gov.spb.ru