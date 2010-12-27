В пятницу, 22 февраля, около метро "Проспект Ветеранов" снесли торговые палатки. Об этом сообщили в ККИ.
Так, депутат Денис Четырбок и председатель ККИ Андрей Коротков посетили торговые лотки. В ходе рейда выявили у станции восемь самовольно размещенных палаток.
В отношении владельцев торговых точек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренного п. 1 ст. 16 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". В целях пресечения правонарушения торговые палатки изъяты
отметили в ведомстве
Отметим, что такое мероприятие в рамках реализации полномочий Комитета по контролю за использованием и сохранностью государственного, а также с целью проведения анализа. П
В результатерейда было выявлено 8 незаконных палаток.
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Фото: gov.spb.ru
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