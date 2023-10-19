Петербуржцам рассказали о новых мерах поддержки для семей с детьми

Всего было разработано 18 инициатив по данной тематике.

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок рассказал порталу "Петербург2" о том, как в городе собираются поддерживать многодетные семьи, материнство и детство.

Всего было разработано 18 инициатив по данной тематике. Например, одна из инициатив касается регионального маткапитала. Теперь он будет предоставляться семьям при рождении 3-го ребёнка и затем за каждого последующего. Срок его действия также был продлен до 31 декабря 2030 года. Маткапитал в Северной столице превысил 203 тысячи рублей. Родители из многодетных семей также смогут бесплатно получить актуальные профессиональные навыки.

Помимо этого, с сентября в Петербурге полностью будет отменена плата за детские сады, что станет важной мерой поддержки для родителей в целом.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)