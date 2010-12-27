На Белградской строят дренажную насосную станцию

Насосы могут откачивать восемь литров воды в секунду.

Возле дома №40 на Белградской улице начался второй этап строительства дренажной насосной станции, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть".

В компании рассказали, что станция необходима для понижения уровня грунтовых вод в зоне прохождения тепловых сетей и предотвращения воздействия агрессивной среды на инженерное оборудование. Для реализации проекта рабочие установят три насоса – два рабочих и резервный. Главное достоинство новой станции заключается в молниеносной скорости работы. Насосы могут откачивать восемь литров воды в секунду.



Помимо этого с целью недопущения прямого выпуска сточных вод в Волковский канал "Теплосеть" установят подземный резервуар-накопитель для последующего слива воды в центральную систему водоотведения.

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Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть"