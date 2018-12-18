На площади Труда может появиться памятник адмиралу Фёдору Ушакову

В марте этого года начнется всероссийский конкурс на проект монумента.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко провел совещание по поводу реализации проекта памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда. Об этом сообщают городские СМИ.

В марте этого года начнется всероссийский конкурс на проект монумента. Итоги планируется подвести в июне, а ко дню ВМФ будет установлен закладной камень. Открыть памятник хотят в 2020, так как в это время исполняется 275 лет со дня рождения Ушакова. Инициатор и организатор конкурса - общественная организация "Международная ассоциация ветеранов ВМФ и подводников".

Федор Ушаков – российский адмирал, живущий в XVIII веке. Он не потерял ни одного корабля и не проиграл ни одного сражения.

Фото: Википедия