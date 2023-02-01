"Нулевые чтения" проекта бюджета на 2025 год завершились в Петербурге

Городские комитеты и администрации районов дополнительно запросили более 550 млрд рублей.

"Нулевые чтения" проекта бюджета Петербурга на 2025 год официально завершены. Об этом 30 августа сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок в своем tg-канале.

За две недели были рассмотрены финансовые потребности 18 районов Петербурга и 18 государственных программ. Так, все районные администрации запросили дополнительные средства на ремонт и оснащение школ и детских садов, капитальный ремонт медицинских и социальных учреждений, уборку территорий и проведение комплексного благоустройства.

Самой финансовой оказалась госпрограмма по развитию образования, наряду с ней еще две – по развитию здравоохранения и социальной поддержке граждан. <..> Впереди нас ждет подробный анализ всех предложений, после чего начнем подготовку к внесению проекта бюджета в Законодательное Собрание. Оно запланировано на начало октября. Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга

Городские комитеты и администрации районов дополнительно запросили более 550 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что ЗакС утвердил закон об исполнении бюджета за 2023 год.

Фото: Piter.TV