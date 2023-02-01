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"Нулевые чтения" проекта бюджета на 2025 год завершились в Петербурге
Сегодня, 20:53
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"Нулевые чтения" проекта бюджета на 2025 год завершились в Петербурге

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Городские комитеты и администрации районов дополнительно запросили более 550 млрд рублей.

"Нулевые чтения" проекта бюджета Петербурга на 2025 год официально завершены. Об этом 30 августа сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок в своем tg-канале. 

За две недели были рассмотрены финансовые потребности 18 районов Петербурга и 18 государственных программ. Так, все районные администрации запросили дополнительные средства на ремонт и оснащение школ и детских садов, капитальный ремонт медицинских и социальных учреждений, уборку территорий и проведение комплексного благоустройства. 

Самой финансовой оказалась госпрограмма по развитию образования, наряду с ней еще две – по развитию здравоохранения и социальной поддержке граждан. <..> Впереди нас ждет подробный анализ всех предложений, после чего начнем подготовку к внесению проекта бюджета в Законодательное Собрание. Оно запланировано на начало октября. 

Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга 

Городские комитеты и администрации районов дополнительно запросили более 550 млрд рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что ЗакС утвердил закон об исполнении бюджета за 2023 год. 

Фото: Piter.TV

Теги: денис четырбок, нулевые чтения бюджета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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