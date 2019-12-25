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Власти Петербурга не будут сокращать время продажи алкоголя
Сегодня, 15:45
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Власти Петербурга не будут сокращать время продажи алкоголя

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Во всех объектах общепита (кроме ресторанов) в Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00 (по аналогии со временем продажи в магазинах).

В Петербурге не обсуждают время сокращения продажи алкоголя. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

Четырбок отметил, что Северная столица не рассматривает вопрос сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег.

Куда более острый вопрос для нас — борьба с засильем пресловутых "наливаек".

Денис Четырбок

Во всех объектах общепита (кроме ресторанов) в Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00 (по аналогии со временем продажи в магазинах).

Фото: unsplash

Теги: алкоголь, денис четырбок, продажа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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