Власти Петербурга не будут сокращать время продажи алкоголя

В Петербурге не обсуждают время сокращения продажи алкоголя. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.
Четырбок отметил, что Северная столица не рассматривает вопрос сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег.
Куда более острый вопрос для нас — борьба с засильем пресловутых "наливаек".
Денис Четырбок
Во всех объектах общепита (кроме ресторанов) в Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00 (по аналогии со временем продажи в магазинах).
Фото: unsplash
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