Власти Петербурга не будут сокращать время продажи алкоголя

Во всех объектах общепита (кроме ресторанов) в Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00 (по аналогии со временем продажи в магазинах).

В Петербурге не обсуждают время сокращения продажи алкоголя. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

Четырбок отметил, что Северная столица не рассматривает вопрос сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег.

Куда более острый вопрос для нас — борьба с засильем пресловутых "наливаек". Денис Четырбок

Во всех объектах общепита (кроме ресторанов) в Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00 (по аналогии со временем продажи в магазинах).

Фото: unsplash