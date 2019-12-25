Новый вид животных обнаружили в нацпарке "Земля леопарда"

Ученые нашли останки древних пищух.

Новый вид животных обнаружили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным учреждения, палеонтологи заметили в известняковой пещере Сухая (находится в нескольких илометрах от села Барабаш) определенные виды зайцеобразных - пищух или сеноставок. Данный вид является близким родственником обыкновенного зайца, но напоминает по внешнему облику крупных хомяков. В древности существовало более 15 родов семейства, но в современном мире остался только один род.

Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух сообщение нацпарка "Земля леопарда"

Специалисты отметили, что возраст находок оценивается в пределах от 10 до 51 тысячи лет. Ученые поняли, что перед ними останки пищухи по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба.

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