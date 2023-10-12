Где припарковаться в центре Петербурга: полное руководство с лайфхаками от водителей

Припарковать машину в центре Северной столицы может оказаться непростым делом, особенно в часы пик или по выходным. Ограниченное количество мест, высокие тарифы и плотное движение делают поиски парковки настоящим испытанием.

Чтобы облегчить задачу водителям, Piter.TV подготовил советы и лайфхаки, которые помогут легче справиться с парковочными трудностями в сердце города.

Парковочные зоны в центре: что нужно знать?

Центр Петербурга — это платная зона парковки, управляемая городскими службами. С 8:00 до 20:00 плата за парковку варьируется от 39 до 198 рублей в час, в зависимости от категории транспортного средства.

скриншот: границы зоны платной парковки - Официальный сайт Администрации Петербурга

Зоны платной парковки находятся в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах и охватывают все 17 внутригородских муниципальных образований. Списки улиц (участков улиц), входящих в зону платной парковки каждого конкретного района размещены сайте правительства Петербурга.

Самый удобный способ оплатить парковку — через приложение "Парковки Санкт-Петербурга". Можно оплачивать стоянку поминутно, что удобно при кратковременных остановках. По правилам, оплата за парковку должна быть произведена в течение 15 минут после остановки автомобиля на парковочном месте. Следовательно, без оплаты можно находиться на платной парковке не более четверти часа, например, если нужно зайти в магазин. После окончания оплаченного периода на платной парковке можно оставаться не более 10 минут.

Также в Петербурге доступна покупка месячного или годового абонемента (разрешения) на пользование платной парковкой:

скриншот: парковочные разрешения - Официальный сайт Администрации Петербурга

Чтобы приобрести месячный или годовой абонемент, необходимо подать в комитет по транспорту заполненную анкету и документ о внесении оплаты.

фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)

Лайфхак: Избегайте ошибок с оплатой, так как штраф за неоплаченную парковку может составить до 3000 рублей. Для этого настройте уведомления в приложении: они будут напоминать о времени окончания парковки. Оплату без комиссии также можно произвести через личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru, банковской картой через паркомат, по СМС на номер 3065 (для абонентов МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2).

2. Как припарковаться в центре бесплатно?

Пользование зоной платной парковки является бесплатным для всех ежедневно с 20:01 до 07:59.

В центре Петербурга существует еще несколько способов не платить за стоянку. Один из них – использование улиц и зон, которые не входят в зону платной парковки. Например, парковка в Ковенском переулке, 19–21, парковка на улице Ломоносова, 9, и другие. В зонах платной парковки предусмотрены места для инвалидов, которые могут использовать их бесплатно.

фото: Piter.TV

Лайфхак: Можно рассмотреть парковки рядом с ресторанами, СТО, торговыми центрами, фитнес-клубами и другими объектами, которые обычно бесплатны для резидентов. Кроме того, даже в зоне платной парковки можно припарковаться бесплатно во дворе, в случае, если имеется соответствующий допуск.

3. Подземные паркинги: лучшее решение для любителей шопинга

Если вы не готовы к парковочным квестам по городу, рассмотрите возможность воспользоваться подземными паркингами крупных торговых центров. Вот несколько популярных мест для тех, кто хочет сделать быстрые покупки или встретиться с друзьями на Невском:

Паркинг ТЦ "Галерея" — удобное расположение и обширный подземный паркинг.

Паркинг ТЦ "Невский Центр" — также предлагает комфортные условия для стоянки, особенно если вам нужно оставить машину на несколько часов.

скриншот: nevskycentre.ru/parking

Лайфхак: В обоих приведенных случаях за первые 3 часа с вас попросят 300 рублей. Используйте паркинги торговых центров, если выбрались в центр ненадолго, например, когда нужно на пару часов уйти в за покупками или в место неподалеку.

4. Ищем место в загруженные часы

Используйте свой смартфон для поиска свободных мест. Приложения вроде 2ГИС и Яндекс.Карты позволяют в реальном времени следить за наличием свободных парковок, особенно в центральных зонах.

скриншот: Яндекс.Карты

Лайфхак: Выбирайте параллельные улицы и кварталы. Например, если Невский проспект забит, попробуйте улицы немного дальше — Кирочную, Фурштатскую или Пестеля. Здесь можно найти места в пределах 10-15 минут ходьбы от центра.

5. Особенности зимней парковки в центре Петербурга

Зимой в Петербурге парковка усложняется из-за снежных завалов и ограниченной видимости дорожных разметок. В этом случае лучше избегать парковки вдоль узких улиц, так как ваш автомобиль могут заблокировать сугробы или снегоуборочная техника.

фото: Piter.TV

Лайфхак: Паркуйтесь вдоль крупных проспектов или выбирайте крытые паркинги, если ожидается сильный снегопад.

Парковка в центре Петербурга требует терпения и знания некоторых хитростей. Используя платные парковки разумно, находя бесплатные зоны в правильное время и учитывая советы опытных водителей, можно действительно сэкономить деньги и время.