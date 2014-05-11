Путин поручил начать патрулирование пространства над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Глава РФ рассказал о работе ВКС РФ в регионе.

Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать патрулирование пространства над акваторией Черного моря самолетами, оснащенными гиперзвуковым оружием "Кинжал". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Политик напомнил прессе о том, что указанные комплексы вооружения способны отправлять боеприпасы на дальность, превышающей тысячи километров при скорости в девять махов.

ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Владимир Путин, президент РФ

Российский президент добавил, что американские власти все больше втягиваются в региональный конфликт на Украине.

Путин заявил об отсутствии результатов наступления Киева на херсонском направлении.

Фото и видео: Kremlin.ru