Путин заявил об отсутствии результатов наступления Киева на херсонском направлении

Глава РФ рассказал о попытке ВСУ атаковать позиции России на СВО.

Владимир Путин заявил об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Политик пояснил, что недавно киевский режим анонсировал общественности атаку по данному направлению, однако успехов в этом бойцы не добились до сих пор, как и ранее в Запорожской области .

Они начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление - теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, потери - есть. Результата нет так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал удар по больнице в Газе "ужасным событием", катастрофой.

Фото и видео: Kremlin.ru