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Путин назвал удар по больнице в Газе "ужасным событием", катастрофой

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Глава РФ прокомментировал ночную атаку на госпиталь в Секторе Газа.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал удар по госпиталю в секторе Газа как трагедию и катастрофу. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Политик надеется на то, что трагедия с госпиталем станет определенным сигналом для сторон конфликта о необходимости завершить эскалацию на Ближнем Востоке и начать переговоры друг с другом или хотя бы задуматься о контактах.

Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла, - это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа. Подобное случилось в одном месте, тем более - в месте гуманитарного характера.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: ближний восток, владимир путин, палестина, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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