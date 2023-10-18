Путин назвал удар по больнице в Газе "ужасным событием", катастрофой

Глава РФ прокомментировал ночную атаку на госпиталь в Секторе Газа.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал удар по госпиталю в секторе Газа как трагедию и катастрофу. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Политик надеется на то, что трагедия с госпиталем станет определенным сигналом для сторон конфликта о необходимости завершить эскалацию на Ближнем Востоке и начать переговоры друг с другом или хотя бы задуматься о контактах.

Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла, - это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа. Подобное случилось в одном месте, тем более - в месте гуманитарного характера. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru