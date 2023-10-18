Путин: поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу

Глава РФ оценил военные поставки от Вашингтона для ВСУ.

Владимир Путин заявил, что поставки тактических ракет ATACMS американского производства армии киевского режима создают дополнительную угрозу. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Политик заметил, что Москва способна отражать атаки такого оружия. Российский президент полагает, что кардинально данные поставки для ВСУ не изменят ситуацию на линии соприкосновения, а лишь продлят агонию бойцов противника.

Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что власти США еще больше втягиваются в региональный конфликт на Украине поставками дальнобойных ракет.

Путин заявил о стремлении России и Китая к равноправному сотрудничеству в мире.

Фото и видео: Kremlin.ru