Путин заявил о стремлении России и Китая к равноправному сотрудничеству в мире

Глава РФ выступил на открытии форума "Один пояс - один путь".

Москва и Пекин, как и большинство стран мира, в настоящее время разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на планете на собственную модель развития. Соответствующее заявление в рамках выступления на торжественном открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Китае сделал российский президент Владимир Путин.

Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия. Владимир Путин, президент РФ

Путин: РФ и КНР достигли товарооборота в $200 млрд.

Фото и видео: Kremlin.ru