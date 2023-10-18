Путин: РФ и КНР достигли товарооборота в $200 млрд

Глава России провел переговоры с Си Цзиньпином.

Москва и Пекин достигли взаимного объема товарооборота в 200 миллиардов долларов и по результатам календарного года преодолеют эту планку. Соответствующее заявление в ходе выступления с председателем КНР Си Цзиньпином сделал российский президент Владимир Путин. Политик пояснил, что в непростых условиях санкционного давления и попыток давления со стороны Запада важна и востребована тесная внешнеполитическая координация. Он призвал обсудить двусторонние отношения между РФ и КНР.

Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, - 200 млрд [долларов] уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена. Владимир Путин, президент РФ

Глава России подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического Шелкового пути, выдвинутая властями еще 10 лет назад, сейчас получила "очень хорошее развитие".

Путин: Россия и Венгрия строят отношения с учетом интересов друг друга.

Фото и видео: Kremlin.ru