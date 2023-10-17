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Путин: Россия и Венгрия строят отношения с учетом интересов друг друга

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Глава РФ рассказал о сотрудничестве в экономической сфере с европейцами.

Москва и Будапешт на протяжении нескольких последних десятилетий выстраивают отношения с учетом интересов друг друга и с опорой на позитивное наследие. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Политик пояснил, что особенно это касается экономической сферы. Российский президент отметил, что в списке европейских стран, с которыми Кремль продолжает взаимодействовать, является Венгрия.

В сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее... со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются.

Владимир Путин, президент РФ

Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: венгрия, виктор орбан, владимир путин, европа, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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