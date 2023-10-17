Путин: Россия и Венгрия строят отношения с учетом интересов друг друга

Глава РФ рассказал о сотрудничестве в экономической сфере с европейцами.

Москва и Будапешт на протяжении нескольких последних десятилетий выстраивают отношения с учетом интересов друг друга и с опорой на позитивное наследие. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Политик пояснил, что особенно это касается экономической сферы. Российский президент отметил, что в списке европейских стран, с которыми Кремль продолжает взаимодействовать, является Венгрия.

В сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее... со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Владимир Путин, президент РФ

Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией.

Фото и видео: Kremlin.ru