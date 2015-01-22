Глава РФ встретился с Виктором Орбаном.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что товарооборот между Москвой и Будапештом в 2023 году упал на 35 процентов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Политик призвал европейского коллегу подумать о том, что страны могут сделать в указанном направлении для того, чтобы экономические показатели выросли.

В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем за первые семь месяцев падение. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер заметил, чо текущая ситуация в 2023 году, к счастью, "не отыгрывает" показателей прошлого года. Однако странам важно дополнительно предпринять меры для того, чтобы оуазать влияние на процесс в позитивном ключе.

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет.

Фото и видео: Kremlin.ru