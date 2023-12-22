Более 64 тысяч ленинградцев получат выплату к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Выплаты составят от 5 до 10 тысяч рублей.

Более 64 тысяч ленинградцев получат выплату из областного бюджета к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и еще ряду категорий перед праздником Ленобласть выплатят по 10 тысяч рублей.

По 5 тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников ВОВ, а также дети войны.

В Петербурге и Ленобласти ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая.

Фото: Piter.tv