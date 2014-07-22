Гендиректора полигона "Красный Бор" и его заместителя задержали по подозрению в хищении ценного металла

Следователи уже оценили примерный ущерб.

Директора полигона "Красный Бор" и его заместителя 12 апреля задержали по подозрению в присвоении и растрате с использованием служебного положения. Об этом пишет 47news.

По данным издания, речь идет о Алексее Трутневе и Сергее Николаеве. По версии следствия, в течение года фигуранты похитили лом черного металла весом 33 тысячи 600 килограммов для дальнейшей сдачи. Они находились на полигоне. Ущерб составил около 700 тысяч рублей.

Напомним, территория бывшего полигона "Красный Бор" находится в Тосненском районе Ленобласти. В апреле специалисты должны были начать работы по рекультивации полигона опасных химических отходов. Ликвидацией накопленного вреда занимается "Федеральный экологический оператор".

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