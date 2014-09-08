Кроме того, будет действовать запрет остановки транспорта.

Центр Петербурга перекроют для водителей на один вечер 30 августа. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту.

Ряд улиц в центре Северной столицы закроют для проведения оциально-благотворительного мероприятия "Будь с городом". Движение перекроют в два этапа: на весь день закроют проезд на Дворцовой площади и вечером на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда. Кроме того, будет действовать запрет остановки транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге фестиваль "Антон тут рядом" собрал более 11 млн рублей.

Фото: Piter.tv