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Центр Петербурга перекроют для водителей на один вечер
Сегодня, 9:19
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Центр Петербурга перекроют для водителей на один вечер

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Кроме того, будет действовать запрет остановки транспорта.

Центр Петербурга перекроют для водителей на один вечер 30 августа. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту.

Ряд улиц в центре Северной столицы закроют для проведения оциально-благотворительного мероприятия "Будь с городом". Движение перекроют в два этапа: на весь день закроют проезд на Дворцовой площади и вечером на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда. Кроме того, будет действовать запрет остановки транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге фестиваль "Антон тут рядом" собрал более 11 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: водители, мероприятие, перекрытие проезда, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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