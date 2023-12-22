Около крейсера "Аврора" хулиганы облили прохожих красной краской

По предварительной информации, потерпевшие у "Авроры" предлагали прохожим фотографироваться с голубями.

Накануне, 28 февраля, около крейсера "Аврора" подрались петербуржцы. Двое хулиганов облили красной краской прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

На корабле сработала тревожная кнопка. Сигнал о конфликте поступил в 13:20. На место случившегося прибыли силовики. К ним сразу же обратились граждане с заявлением о том, что двое неизвестных облили их красной краской, а затем скрылись.

Наряд Росгвардии задержал одного из подозреваемых в Александровском парке. Его доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, потерпевшие у "Авроры" предлагали прохожим фотографироваться с голубями.

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Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга