На набережной Обводного канала утром тушили здание завода "Треугольник"

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 28 минут.

В Адмиралтейском районе сегодня, 29 февраля, произошел пожар. На набережной Обводного канала, 134-136-148, полыхало двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:55. В это время в одном из помещений пламя охватило два "квадрата".

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 28 минут. В 08:23 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в СНТ Надежда после пожара обнаружили два обгоревших трупа.

Фото: Piter.tv