В Петербурге катер протаранил крейсер "Аврора"

Капитан судна скрылся с места происшествия.

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 9 августа, катер столкнулся с крейсером "Аврора". Капитан судна сразу же скрылся с места происшествия, но его удалось задержать по горячим следам.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа, все произошло около 22:40 вечера. На место оперативно прибыли правоохранители. Было установлено, что 45-летний капитан, житель Петербурга, не справился с управлением и катер "совершил навал на цепи крепления швартовых бочек корабля".

В результате происшетсвия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не наблюдалось. Повреждений крейсера не обнаружено. В настоящее по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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