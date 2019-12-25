Лось, который разгуливал по Купчино, погиб после неудачного прыжка через забор

Судя по информации источника, скончался двухлетний самец.

Один из лосей, которого заметили утром 21 мая в Купчино, скончался. Животное получило травмы до того, как его поймали, – во время прыжка через забор. Об этом рассказали в tg-канале "ЗвероПятница".

Судя по информации источника, погиб двухлетний самец. Изначально группу лосей приняли за семью – мать с лосятами. Когда особи подрастают, самка выгоняет своих детей, чтобы они начинали искать себе новый дом. Поэтому эти животные часто выходят в город в конце весны.

По словам горожан, лосей видели сегодня на Софийской и Бухарестской улицах, а также на проспекте Славы. Неравнодушные жители Петербурга обратились в комитет по природопользованию. Вероятно, как раз пострадавшего лося охраняли росгвардейцы до приезда сотрудников ведомства. Напуганное животное спряталось в кусты.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти