В ночь с 17-го по 18-е сентября Петербург озарит "урожайная" Луна

Ближе к утру состоится затмение.

Второе из четырех Суперлуний 2024-го года можно будет лицезреть в ночь с 17-е на 18-е сентября. У явлений Суперлуний есть названия. В августе мы наблюдали "осетровую" Луну; сейчас же над Петербургом будет багроветь красноватая "урожайная". Спустя еще месяц, в октябре, на небе появится следующее Суперлуние – предположительно, самое масштабное в году, когда Луна приблизится к Земле более чем 360 тыс км.

Ночью также состоится лунное затмение: тень Земли вновь падет на спутник. Наилучший момент для лицезрения данного явления – 5 часов и 44 минуты по московскому времени. Тогда затмение будет в своей максимальной фазе.

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