NASA показало завораживающие кадры "кровавой" Луны

В США наглядно продемонстрировали, как спутник Земли приобретал багровый оттенок.

NASA (Американское национальное агентство по исследованию космического пространства и аэронавтике) в социальных сетях опубликовало кадры полного лунного затмения — "кровавой Луны". Редкое астрономическое явление зафиксировано астрономами в ночь на 14 марта. Речь идет о первом таком событии, произошедшем с ноября 2022 года. В кадре специалистам удалось продемонстрировать, как естественный спутник нашей планеты постепенно окрашивается в багряный цвет. Эксперты уточнили, что во время полного затмения поверхность Луны приобретает ржаво-красный цвет, из-за чего природное явление еще называют "кровавым". Данный оттенок возникает из-за преломленных и рассеянных в земной атмосфере солнечных лучей.

Согласно карте видимости от NASA, наблюдать за "кровавой Луной" смогли жители Северной и Южной Америки, люди, находящиеся в акватории Атлантического и Тихого океана, а также западных частях африканского континента и Европы, а также Дальнего Востока.

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Фото и видео: NASA