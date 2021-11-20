"Роскосмос" показал лунное затмение

Кадры сделаны с борта МКС и космическим спутником "Аист-2Д".

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала видео и фотографии частичного лунного затмения, сделанные из космоса. В социальных сетях компании появились посты с редким природным явлением, произошедшим в ночь на 19 ноября. Эксперты рассказали, что частичное затмение естественного спутника земли стало самым продолжительным по времени с XV века.

Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют. пост в Twitter

Известно, что Луна находилась в тени планеты 3 часа 28 минут. В 12:04 по московскому времени тень от Земли скрыла 0,97% диска своего спутника. В "Роскосмосе" добавили, что материалы получены с борта Международной космической станции (МКС),а также благодаря использованию малого аппарата дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д".

Опубликовано видео кольцеобразного затмения Солнца из космоса.

Фото и видео: YouTube / Roscosmos Media

