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"Роскосмос" показал лунное затмение

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Кадры сделаны с борта МКС и космическим спутником "Аист-2Д".

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала видео и фотографии частичного лунного затмения, сделанные из космоса. В социальных сетях компании появились посты с редким природным явлением, произошедшим в ночь на 19 ноября. Эксперты рассказали, что частичное затмение естественного спутника земли стало самым продолжительным по времени с XV века.

Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют.

пост в Twitter

Известно, что Луна находилась в тени планеты 3 часа 28 минут. В 12:04 по московскому времени тень от Земли скрыла 0,97% диска своего спутника. В "Роскосмосе" добавили, что материалы получены с борта Международной космической станции (МКС),а также благодаря использованию малого аппарата дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д".

Опубликовано видео кольцеобразного затмения Солнца из космоса.

Фото и видео: YouTube / Roscosmos Media
 

Теги: луна, лунное затмение, роскосмос
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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