Эксперты рассказали, из как их регионов можно будет наблюдать редкое природное явление.

Россияне смогут увидеть самое продолжительное с XV века частное лунное затмение 19 ноября. Об этом рассказали специалисты пресс-службы Московского планетария. Известно, что явление можно будет наблюдать на небе 3,5 часа с территории Северной и Южной Америки, Океании, в Восточной Азии, Северной Европе, Индонезии. В РФ его смогут увидеть жители Дальнего Востока. Хороший обзор на происходящее будет у населения Чукотки, Камчатки, Магадана.

Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48 по московскому времени). Его можно назвать "почти полным, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок. пресс-служба Московского планетария

Известно, что лунное затмение в максимальной фазе коснется 97-98% наблюдаемой поверхности спутника. В момент наибольшего затмения в Москве будет 12 часов дня, в связи с этим за событием смогут наблюдать в западной части страны только жители Калининграда.

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Видео: YouTube / Институт Павла Глобы