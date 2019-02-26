В Юнтолово построят современный спорткомплекс с ареной для пляжных видов спорта

Помимо основного здания, на территории появятся четыре открытых корта и мини-футбольное поле.

В Приморском районе Петербурга на Глухарской улице, участок 70, готовится к строительству новый многофункциональный спортивный комплекс. Архитектурный облик будущего объекта согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре. Проект разработан мастерской Astahova architects по заказу компании "БРАТСТВО".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в здании разместят зрительские трибуны на 500 человек, тренировочные корты, часть из которых также будет оборудована местами для зрителей на 251 человека, а также зал для пляжного футбола и волейбола, рассчитанный на 250 зрителей. Кроме того, в комплексе предусмотрен универсальный спортзал, раздевалки, помещения для тренеров и другие необходимые зоны.

Помимо основного здания, на территории появятся четыре открытых корта и мини-футбольное поле. Участок будет благоустроен: проектом предусмотрено озеленение, парковки для автомобилей и отдельные места для велосипедов.

Новый спортивный комплекс должен стать важным объектом для района, обеспечив жителей Юнтолово площадками для тренировок и массовых спортивных мероприятий.

В Красногвардейском районе появится новый спортивный комплекс для волейбола и баскетбола.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре