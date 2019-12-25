В Красногвардейском райке появится новый спортивный комплекс для волейбола и баскетбола

В комплексе разместится спортивный зал с трибунами на 500 зрителей, разминочный зал, кафе и вспомогательные помещения.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект нового спортивного комплекса на Ленской улице. Объект предназначен для проведения любительских соревнований и тренировок по волейболу и баскетболу, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурной студией "ЧУМБАШ И ИВАНОВ" по заказу компании "СТ-3". В комплексе разместится спортивный зал с трибунами на 500 зрителей, разминочный зал, кафе и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появится открытая площадка для занятий волейболом.

Новый спортивный объект станет важным дополнением к инфраструктуре Красногвардейского района, предоставив жителям современные условия для занятий спортом и проведения соревнований.

