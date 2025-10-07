ФОК за 377 миллионов рублей появится в Агалатово

Подрядчик для ФОК в Агалатово определён контракт подписан.

Власти Ленинградской области направили серьёзные инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры региона. Финансирование строительства физкультурно-оздоровительного центра в деревне Агалатово составит 377 миллионов рублей. Средства поступят в рамках действующей госпрограммы, курирующей развитие физической культуры и массового спорта.

Администрация Всеволожского района завершила конкурсные процедуры и подписала соглашение с компанией-исполнителем. Подрядчику предстоит возвести объект, ориентированный на широкую аудиторию: от начинающих любителей до профессиональных спортсменов.

Проектная документация предполагает размещение нескольких функциональных зон. Основное пространство займёт универсальный зал, приспособленный для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и настольному теннису. Дополнительно оборудуют помещения для гимнастики и силовых упражнений.

Разработчики учли требования доступности среды. В комплексе предусмотрены отдельные раздевалки, душевые кабины и адаптированные зоны для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Гимнастический и тренажёрный залы рассчитаны на единовременное пребывание до шестнадцати человек. Совокупная ежесуточная проходимость объекта оценивается операторами в 160 посетителей.

Ранее сообщалось, что новый ФОК в поселке Виллози подключен к электросетя.

Фото: администрация Ленобласти