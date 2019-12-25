  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спустя четыре месяца в Минеральных Водах задержали мужчину, который ударил ножом петербуржца в деревне Агалатово
Сегодня, 13:06
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спустя четыре месяца в Минеральных Водах задержали мужчину, который ударил ножом петербуржца в деревне Агалатово

0 0

По факту случившегося организована проверка.

Полицейские задержали в Минеральных Водах подозреваемого в нападении на жителя Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали в МВД России. 

В октябре 2025 года в больницу самостоятельно обратился мужчина 2002 года рождения. Врачи диагностировали ему рану брюшной стенки, а состояние было оценено как средней степени тяжести. После пострадавшего госпитализировали в реанимацию. 

Правоохранители установили, что пациента в кафе на Приозерском шоссе в деревне Агалатово ударил ножом злоумышленник 1994 года рождения. В Ставропольском крае 17 февраля его поймали. По факту случившегося организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на Будапештской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: агалатово, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии