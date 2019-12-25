Спустя четыре месяца в Минеральных Водах задержали мужчину, который ударил ножом петербуржца в деревне Агалатово

По факту случившегося организована проверка.

Полицейские задержали в Минеральных Водах подозреваемого в нападении на жителя Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали в МВД России.

В октябре 2025 года в больницу самостоятельно обратился мужчина 2002 года рождения. Врачи диагностировали ему рану брюшной стенки, а состояние было оценено как средней степени тяжести. После пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители установили, что пациента в кафе на Приозерском шоссе в деревне Агалатово ударил ножом злоумышленник 1994 года рождения. В Ставропольском крае 17 февраля его поймали. По факту случившегося организована проверка.

Фото: Piter.TV