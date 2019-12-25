В "Балтийской жемчужине" появятся школа, детские сады и культурный центр

По словам губернатора, микрорайон застраивался в период, когда в городе еще не действовало требование о синхронном строительстве жилья и социальной инфраструктуры.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с членами правительства, на котором утвердили изменения в планировке территории Красносельского района. Они касаются квартала "Балтийская жемчужина" и направлены на создание необходимых социальных объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам губернатора, микрорайон застраивался в период, когда в городе еще не действовало требование о синхронном строительстве жилья и социальной инфраструктуры. Это привело к нехватке школ и детских садов, которой горожане сталкиваются до сих пор.

В соответствии с новыми планами, здесь появится школа на 1125 учеников, три детских сада, спортивный комплекс с бассейном, центр реабилитации для людей с инвалидностью, а также культурно-досуговый комплекс.

В последние годы микрорайон уже заметно преобразился: здесь открылись отдел полиции, станция скорой помощи, амбулаторно-поликлинические отделения и социальный центр с храмом Святого Димитрия Солунского.

В Красногвардейском и Кировском районах построят новые школы и центры поддержки семей.

Фото: Смольный