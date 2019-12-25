В Красногвардейском и Кировском районах построят новые школы и центры поддержки семей

Губернатор одобрил изменения в градостроительные планы.

На совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов одобрил изменения в градостроительные планы двух районов Петербурга — Красногвардейского и Кировского. Изменения касаются участков, где теперь вместо коммерческой и жилой застройки появятся важные социальные объекты. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Так, в Красногвардейском районе, недалеко от Ржевского лесопарка, построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и паркингом на 300 машин. Рядом возведут школу на 275 мест и детский сад, рассчитанный на 120 малышей.

В Кировском районе, между проспектом Маршала Жукова и дорогой на Турухтанные острова, появятся два здания, в которых разместятся Центр социальной помощи семье и детям, служба психологической поддержки, юридическая консультация и Комплексный центр социального обслуживания населения.

Строительство этих объектов станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры и повысит качество жизни жителей Петербурга.

Фото: Смольный