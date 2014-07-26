В Красносельском районе Петербурга построили отдел полиции

В здании в том числе есть тренажерный зал для сотрудников.

На пересечении улиц Адмирала Черокова и Летчика Тихомирова построили отдел полиции. Госстройнадзор Петербурга завершил контрольно-надзорные мероприятия в построенном ЗАО "Балтийская жемчужина" объекте охраны общественного порядка. Здание общей площадью 3,8 тысячи м2 готово к началу эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

На первом этаже расположены помещения дежурной части, на втором – помещения криминальной полиции, зал совещаний, отдел по делам несовершеннолетних. На третьем этаже предусмотрен спортивный зал для сорудников.

Ранее Госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне.

Фото: Telegram / Госстройнадзор СПб