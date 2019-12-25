Госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне

Работы ведет ООО "Пегас".

Госстройнадзор Петербурга не выдавал разрешения на снос здания торговых бань Екимовой. Об этом от ведомства узнали активисты.

Объект находится по адресу Малый проспект П.С., 4А. В Госстройнадзоре отметили, что получили обращение от ООО "Пегас" на снос здания, однако ведомство ответило отказом. Информацию об этом направили в КГИОП.

Куйбышевский районный суд принял меры предварительной защиты и запретил сносить постройку. Так как работы были продолжены, Служба также направила уведомление застройщику и судебным приставам.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС