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Госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне
Сегодня, 14:50
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Госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне

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Работы ведет ООО "Пегас".

Госстройнадзор Петербурга не выдавал разрешения на снос здания торговых бань Екимовой. Об этом от ведомства узнали активисты.

Объект находится по адресу Малый проспект П.С., 4А. В Госстройнадзоре отметили, что получили обращение от ООО "Пегас" на снос здания, однако ведомство ответило отказом. Информацию об этом направили в КГИОП. 

Куйбышевский районный суд принял меры предварительной защиты и запретил сносить постройку. Так как работы были продолжены, Служба также направила уведомление застройщику и судебным приставам. 

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС

Теги: госстройнадзор, снос, торговые бани екимовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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