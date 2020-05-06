Бани Екимовой продолжили сносить, несмотря на запрет суда

Активисты пытаются добиться остановки работ.

На Малом проспекте П.С. возобновили демонтаж бывшего здания торговых бань Екимовой. Накануне Куйбышевский районный суд принял решение о мерах предварительной защиты.

Суд запретил 20 апреля компаниям ООО "Пегас", ООО "Прайд" и другим юридическим и физическим лицам совершать работы по сносу здания, пока не будет принято решение по данному делу. Напомним, градозащитники судятся за признание дома объекта культурного наследия. Заседание по делу назначено на 25 апреля.

На месте находятся петербуржцы, которые пытаются остановить демонтаж.

Видео: Telegram / @lolli_pop77