Суд Петербурга запретил сносить торговые бани Екимовой

По мнению историков, здания были возведены еще в первой четверти XIX века и сносить их никак нельзя, так как они формируют представление об исторической застройке города.

Вечером 19 апреля стало известно, что суд Петербурга наложил временный запрет на снос бывших торговых бань Екимовой. Они находятся на Малом проспекте Петроградской стороны.

Так, Куйбышевский суд запретил "Пегас", ООО СК "Прайд", а также другим юридическим или физическим лицам демонтировать здания. Суд принял во внимание, что сейчас идет разбирательство где активисты оспаривают указанные в современных документах даты постройки (1948 год) отдельных зданий на территории бывшего завода "Навигатор" на Петроградской стороне.

По мнению историков, здания были возведены еще в первой четверти XIX века и сносить их никак нельзя, так как они формируют представление об исторической застройке города.

Напомним, что постройка находится на Малом проспекте П.С.,4. Петербуржцы пытались предотвратить снос здания еще 15 апреля, у них произошел конфликт с охранником. В итоге людей начали задерживать. По информации на паспорте объекта, подрядчиком выступает ООО "СК"Прайд". Работы должны завершиться в октябре 2022 года.

На здании появилось граффити с надписью: "Что дальше? Эрмитаж?". Является ли объект историческим — сейчас определяет суд. Здание огородили забором. Неравнодушные граждане добиваются остановки демонтажа у районной администрации. По последней информации от активистов, в полиции сообщили, что ГАТИ выдали разрешение на снос, однако горожане не уверены, что работы законны.

Ранее в КГИОП не считают здание бань на Малом проспекте П.С. историческим. Иск градозащитников рассмотрят 25 апреля. Возможно, тогда уже будет поздно.

Фото: Telegram / @nmarga, Ира Райцева