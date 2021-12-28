На Малом проспекте П.С. сносят бывшее здание торговых бань

Петербуржцы пытаются добиться остановки демонтажа в районной администрации.

На Петроградской стороне на минувших выходных начали сносить здание бывших торговых бань Екимовых. Активисты утверждают, что у застройщика нет разрешения на снос.

Постройка находится на Малом проспекте П.С.,4. Петербуржцы пытались предотвратить снос здания еще 15 апреля, у них произошел конфликт с охранником. В итоге людей начали задерживать.

По информации на паспорте объекта, подрядчиком выступает ООО "СК"Прайд". Работы должны завершиться в октябре 2022 года.

На здании появилось граффити с надписью: "Что дальше? Эрмитаж?". Является ли объект историческим — сейчас определяет суд. Здание огородили забором. Неравнодушные граждане добиваются остановки демонтажа у районной администрации. По последней информации от активистов, в полиции сообщили, что ГАТИ выдали разрешение на снос, однако горожане не уверены, что работы законны.

Отметим, что сегодня, 18 апреля, празднуется Международный день памятников и исторических мест.

Видео: Telegram / Sveta Gukalo