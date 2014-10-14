В Петербурге задержали градозащитников у здания торговых бань Екимовой

В полицию написали заявления обе стороны. В результате в 18-й отдел увезли именно активистов.

В пятницу вечером, 15 апреля, начались задержания активистов на Малом проспекте Петроградской стороны. Это произошло из-за конфликта между градозащитниками и охранником, передает "Фонтанка".

По данным издания, двое активистов, стремящихся предотвратить снос здания, повздорили с охранниками стройплощадки. В полицию написали заявления обе стороны. В результате в 18-й отдел увезли именно активистов.

Отмечается, что градозащитники паркуются прямо напротив арки, пытаются затруднить проход во двор тем рабочим, которые заносят туда профлист.

Напомним, что комплекс исторических зданий начали сносить сегодня в центре Петербурга. Известно, что часть одного из зданий уже разрушили. Активисты пытаются блокировать снос, работы приостановлены, но техника и рабочие не уезжают. По словам депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, снос этих зданий незаконный. Он обратился в Госстройнадзор с просьбой не допустить продолжения демонтажных работ.

Ранее мы писали, что манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове оказался под угрозой сноса.

Фото: Piter.tv

