В КГИОП не считают здание бань на Малом проспекте П.С. историческим

Иск градозащитников рассмотрят 25 апреля. Возможно, тогда уже будет поздно.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры прокомментировали снос бывшего здания торговых бань Екимовой на Малом проспекте П.С.

В ведомстве заявили "Петербургскому дневнику" о том, что постройка расположена вне границ территорий объектов (выявленных объектов) культурного наследия. Это означает, что КГИОП не может ее защитить. По документам здание было построено в 1948 году.

В КГИОП отметили, что Куйбышевский районный суд еще рассматривает иск градозащитников, которые считают, что на самом деле здание было построено до 1917 года. Дело будут рассматривать 25 апреля. Не факт, что к тому времени от бывших бань что-то останется.

По информации градозащитников, на участке будут строить многоквартирный дом.

Фото: Telegram / @nmarga