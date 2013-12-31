В "Балтийской жемчужине" построят новый реабилитационный центр для людей с инвалидностью

В феврале 2026 года определятся сроки строительства здания.

Власти Петербурга сообщили о планах строительства нового здания Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Красносельском районе. Объект разместят в микрорайоне "Балтийская жемчужина". Об этом стало известно во время "Прямой линии" с губернатором Александром Бегловым на телеканале "Санкт-Петербург".

По данным портала "Строительный Петербург", подготовка документации уже ведётся. Город рассчитывает завершить все основные решения по проекту в феврале 2026 года. Новое здание будет рассчитано на 420 посетителей. Пока идёт проектирование, власти намерены расширить действующий районный центр, чтобы увеличить доступность услуг реабилитации.

Губернатор также сообщил, что в 2027 году на проспекте Ветеранов планируется открыть отделение временного пребывания для кратковременного присмотра за инвалидами трудоспособного возраста. Ещё одно подразделение социальной направленности появится в строящемся доме на улице Тамбасова — оно сможет принимать до 110 человек.

