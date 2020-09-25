Петербуржцам с инвалидностью оказали свыше 6 тыс. поддержки

В I квартале 2026 года Центр занятости населения Петербурга оказал горожанам с инвалидностью свыше 6000 различных мер поддержки. В комплекс услуг вошли профессиональное обучение, карьерные консультации и содействие в поиске работы. Как сообщили в Комитете по труду и занятости, благодаря этой работе более 400 человек смогли трудоустроиться, а 21 — открыл собственное дело или оформил статус самозанятого.

Наибольшим спросом у соискателей пользовались профориентация (проведено 1350 консультаций) и

профилирование (составлено 1174 индивидуальных "профессиональных портрета" для подбора оптимальных вакансий и мер поддержки).

По словам директора Центра занятости Анны Харичевой, главная задача — сделать рынок труда Петербурга по-настоящему инклюзивным, чтобы каждый человек, независимо от своих возможностей, мог реализовать потенциал и принести пользу экономике города.

На апрель 2026 года в реестре портала "Работа России" числится 50 организаций, готовых принять на работу людей с инвалидностью. Для них выделено около 1200 квотированных рабочих мест. Вакансии доступны в различных сферах: от производства и коммунального хозяйства до культуры, социальных служб и творческих объединений.

