До 21 августа суд арестовал экс-главу Водоканала по делу о мошенничестве

Подсудимый попросил избрать меру, не связанную с изоляцией от общества.

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал экс-директора Водоканала Евгения Целикова до 21 августа. Мужчина попал под статью о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Подсудимый пока вину не признал. Он попросил избрать меру, не связанную с изоляцией от общества.

В пресс-службе судов уточнили, что Целиков и еще трое его пособников украли 211 млн рублей.

По версии следствия, Целиков использовал свое служебное положение на предприятии в пользу ЗАО "Проектное агентство". Речь идет о договорах подряда по строительству объекта на Канонерском острове, Северном проезде и реконструкции анализационной насосной станции № 6. Предполагается, что Целиков знал, что более чем 50 из 128 договоров подряда, заключенных между аффилированным Поздееву ЗАО "Проектное агентство" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", полностью или частично не исполнены.

Ранее на Piter.tv: писал о том, что дело экс-главы "Водоканала" Петербурга вернулось в прокуратуру из-за "противоречивого" характера обвинений.

Фото: Piter.tv