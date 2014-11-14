  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До 21 августа суд арестовал экс-главу Водоканала по делу о мошенничестве
Сегодня, 10:12
146
mapero Добавить в Яндекс.Новости

До 21 августа суд арестовал экс-главу Водоканала по делу о мошенничестве

0 0

Подсудимый попросил избрать меру, не связанную с изоляцией от общества. 

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал экс-директора Водоканала Евгения Целикова до 21 августа. Мужчина попал под статью о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в  объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Подсудимый пока вину не признал. Он попросил избрать меру, не связанную с изоляцией от общества. 

В пресс-службе судов уточнили, что Целиков и еще трое его пособников украли 211 млн рублей.

По версии следствия, Целиков использовал свое служебное положение на предприятии в пользу ЗАО "Проектное агентство". Речь идет о договорах подряда по строительству объекта на Канонерском острове, Северном проезде и реконструкции анализационной насосной станции № 6. Предполагается, что Целиков знал, что более чем 50 из 128 договоров подряда, заключенных между аффилированным Поздееву ЗАО "Проектное агентство" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", полностью или частично не исполнены.

Ранее на Piter.tv: писал о том, что дело экс-главы "Водоканала" Петербурга вернулось в прокуратуру из-за "противоречивого" характера обвинений. 

Фото: Piter.tv

Теги: арестовали, водоканал, евгений целиков, кража, суд, хищение 211 млн рублей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии