Дело экс-главы "Водоканала" Петербурга вернулось в прокуратуру из-за "противоречивого" характера обвинений

Целиков вынужден был покинуть должность в конце 2019 года.

Куйбышевский районный суд Петербурга вернул прокурору уголовное дело бывшего директора "Водоканала Санкт-Петербурга" Евгения Целикова. Сторона защиты потребовала дополнительные доказательства и попросила прекратить уголовное дело. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Суд вернул дело, так как обвинение в заключении носит неконкретный и противоречивый характер. В документах указано три разных периода, в которые бывший директор мог совершить преступление. Кроме того, в фабуле обвинения указаны не все наименования банков или их филиалов, в которых потерпевшим "Водоканала" были открыты банковские счета. Следствие полагает, что неполная информация нарушает право Целикова на защиту и препятствует подсудности уголовного дела.

В фабуле обвинения указано три разных периода, когда по версии стороны обвинения Целиков совершил преступление.

Евгений Целиков возглавил предприятие в 2016 году после назначения его бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, а в марте 2019 главу "Водоканала" отправили в отставку. Мужчина обвиняется в том, что участвовал в завышении цен на поставку электроэнергии в "Водоканал" в рамках договора с ООО "Развитие и инвестиции". Сумма ущерба оценивается почти в два миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV