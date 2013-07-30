В отношении бывшего гендиректора "Водоканала" зарегистрировали уголовное дело

По версии следствия, Целиков присвоил 240 млн рублей.

Дзержинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего генерального директора петербургского "Водоканала" Евгения Целикова. Об обвиняется в присвоении почти 240 млн рублей. Об этом 29 марта сообщила Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

По версии следствия, Целиков использовал свое служебное положение на предприятии в пользу ЗАО "Проектное агентство". Речь идет о договорах подряда по строительству объекта на Канонеском острове, Северном проезде и реконструкции анализационной насосной станции № 6. Предполагается, что Целиков знал, что более чем 50 из 128 договоров подряда, заключенных между аффилированным Поздееву ЗАО "Проектное агентство" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", полностью или частично не исполнены.

К производству дело пока не принято.

Ранее Piter.tv писал о том, что дело экс-главы "Водоканала" Петербурга вернулось в прокуратуру из-за "противоречивого" характера обвинений.

Фото: Piter.tv