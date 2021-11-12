Школу в Мурино атаковали лжеминеры

Об этом уже заявили в полицию Всеволожского района.

Неизвестные "заминировали" школу в Ленобласти. Учеников и учителей решили не эвакуировать.

По данным АН "Оперативное прикрытие", утром 6 мая на электронную почту Муринского центра образования №4, который расположен на Графской улице, пришло сообщение о минировании. Об этом уже заявили в полицию Всеволожского района.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за лжеминеров из двух школ в Петербурге и Ленобласти эвакуировали более 2 тыс. человек. "Заминировали" еще одну школу в городе, ПВЗ и комитет региона. Ни на одном из объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не было. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV