После падения ребенка из окна школы на Савушкина возбудили уголовное дело

Шестиклассник остался жив, но получил серьезные травмы.

После падения школьника из окна школы на улице Савушкина возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщил "78.ru".

Ребенок выпал из окна на четвертом этаже во время перемены 12-го января. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчик учится в шестом классе. По данным Piter.TV от источника в правоохранительных органах, пострадавший увлекался аниме. В частности он любил мангу "Тетрадь смерти" и хотел подражать ее героям.

На следующей неделе, 20 января, суд рассмотрит иск прокуратуры с требованием запретить аниме.

Видео: Piter.TV