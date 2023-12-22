В "Охта Молле" задержали участника арт-группы "Явь"

Задержанный на связь не выходит.

Одного из участников арт-группы Петербурга "Явь" задержала охрана торгового центра "Охта Молл" 9 апреля. Об этом рассказали в tg-канале творческого объединения.

Отмечается, что художник попытался "дополнить" изображения, которые выполнены нейросетью и представлены на выставке в "Охта Молле", называющейся "АРТ-БУДУЩЕЕ: Улицы взглядом искусственного интеллекта".

Согласно информации, размещенной на сайте торгового центра, экспозиция "подтверждает, что работы, созданные с помощью нейросетей, могут обладать той же эмоциональностью и глубиной и визуальным воздействием, что и произведения, созданные человеческой рукой". Участники арт-группы "Явь" не согласились с этим утверждением: по их мнению, представленные картины – "просто красочные изображения без содержания". После вмешательства художников они "превратились в искусство".

Задержанный на связь не выходит.

Ранее на Piter.TV: житель Тихвина стал фигурантом уголовного дела из-за циничного комментария в соцсетях.

Фото: Telegram / Явь