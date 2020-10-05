В Петербурге создали приложение, "оживляющее" уничтоженный стрит-арт

В Петербурге разработали приложение AR Hunter, которое способно восстанавливать уничтоженный стрит-арт с помощью функции дополненной реальности. Граффити будут показываться точно в тех местах, где они были нарисованы. О приложении рассказали в сообществе арт-группы "Явь".
Коммунальщикам и чиновникам передаём уже традиционный "привет".
арт-группа "Явь"
Для того, чтобы увидеть закрашенный стрит-арт, нужно скачать приложение, открыть карту, найти работу, которую хочется увидеть снова. Когда придете на нужное место, просто наведите камеру на специальную метку.
Ранее на Парнасе появился новый арт-объект под названием "Алиса в Недоумении".
Фото и видео: Арт-группа Явь
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