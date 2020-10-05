В Петербурге создали приложение, "оживляющее" уничтоженный стрит-арт

Граффити будут показываться точно в тех местах, где они были нарисованы.

В Петербурге разработали приложение AR Hunter, которое способно восстанавливать уничтоженный стрит-арт с помощью функции дополненной реальности. Граффити будут показываться точно в тех местах, где они были нарисованы. О приложении рассказали в сообществе арт-группы "Явь".

Коммунальщикам и чиновникам передаём уже традиционный "привет". арт-группа "Явь"

Для того, чтобы увидеть закрашенный стрит-арт, нужно скачать приложение, открыть карту, найти работу, которую хочется увидеть снова. Когда придете на нужное место, просто наведите камеру на специальную метку.

Ранее на Парнасе появился новый арт-объект под названием "Алиса в Недоумении".

Фото и видео: Арт-группа Явь