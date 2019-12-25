На Парнасе появился новый арт-объект под названием "Алиса в Недоумении"

Автором работы является Loketski.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге появился новый арт-объект. Его автором является художник под ником Loketski.

Работа получила название "Алиса в недоумении". Художник отогнул лист профнастила, из которого сделана ограда на пустыре на Парнасе, а рядом он нарисовал Алису.

Жители Парнаса регулярно проделывают кроличьи норы в заборе, лишь бы оказаться в обещанном сказочном саду. Однако за синим забором их ждёт всё тот же "сказочный" пустырь. loketski

Работа находится на улице Валерия Гаврилина, 11.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе на один день открылся музей воздухоплавания.

Фото: инстаграм-аккаунт художника